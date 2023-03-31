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Посол України Маркарова першою подачею відкрила бейсбольний сезон у США

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Вашингтон, П'ятниця 31 березня 2023 11:28
Посол України Маркарова першою подачею відкрила бейсбольний сезон у США Фото: Оксана Маркарова отримала пам'ятну футболку від "Нешналс" (facebook.com/oksana.markarova)
Автор: Антон Федорців

Клуб Головної ліги бейсболу "Вашингтон Нешналс" красивим жестом підтримав український народ у протистоянні повномасштабній агресії РФ. Українській дипломатці Оксані Маркаровій довірили виконання першої подачі на старті нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Клуб-тріумфатор Світової серії-2019 вирішив вшанувати стійкість українців і згадати жертв війни. Спеціальна церемонія відбулася перед першим матчем сезону проти "Атланти Брейвз".

На поле домашньої арени "Нешналс" вийшли посол України в США Маркарова та військовий аташе дипломатичного представництва Олександр Рожков. Саме дипломатка виконала символічну подачу на пітчера "Вашингтона" Шейна Дулліттла. Кидок Маркарової трибуни зустріли оваціями.

"Для нас велика честь, що посол Маркарова приєдналася до відзначення початку нашого бейсбольного сезону. Ми глибоко захоплюємося лідерством і мужністю посла Маркарової, а також силою духу всього українського народу в цей найважчий час, і ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну", – заявив основний власник команди Марк Лернер.

Розпочати сезон із перемоги "Вашингтон", однак, не зумів. "Атланта" здобула перемогу на виїзді (7:2). Сезон-2022 "Нешналс" завершили на останній сходинці Національної ліги. Натомість "Атланта" вилетіла в першому раунді плей-офф.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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Оксана Маркарова
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