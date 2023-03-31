Посол України Маркарова першою подачею відкрила бейсбольний сезон у США
Клуб Головної ліги бейсболу "Вашингтон Нешналс" красивим жестом підтримав український народ у протистоянні повномасштабній агресії РФ. Українській дипломатці Оксані Маркаровій довірили виконання першої подачі на старті нового сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Клуб-тріумфатор Світової серії-2019 вирішив вшанувати стійкість українців і згадати жертв війни. Спеціальна церемонія відбулася перед першим матчем сезону проти "Атланти Брейвз".
На поле домашньої арени "Нешналс" вийшли посол України в США Маркарова та військовий аташе дипломатичного представництва Олександр Рожков. Саме дипломатка виконала символічну подачу на пітчера "Вашингтона" Шейна Дулліттла. Кидок Маркарової трибуни зустріли оваціями.
"Для нас велика честь, що посол Маркарова приєдналася до відзначення початку нашого бейсбольного сезону. Ми глибоко захоплюємося лідерством і мужністю посла Маркарової, а також силою духу всього українського народу в цей найважчий час, і ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну", – заявив основний власник команди Марк Лернер.
Розпочати сезон із перемоги "Вашингтон", однак, не зумів. "Атланта" здобула перемогу на виїзді (7:2). Сезон-2022 "Нешналс" завершили на останній сходинці Національної ліги. Натомість "Атланта" вилетіла в першому раунді плей-офф.
A powerful moment of incredible American support to the courage&resilience of #Ukrainian people in their fight against aggression as Ambassador @OMarkarova throws the 1st ceremonial pitch at Washington @Nationals #OpeningDay game. #StandWithUkraine @MFA_Ukraine @United24media pic.twitter.com/ttmJOmkeBj— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 30, 2023
До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.
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