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Посол Украины Маркарова первой подачей открыла бейсбольный сезон в США

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Вашингтон, Пятница 31 марта 2023 11:28
Посол Украины Маркарова первой подачей открыла бейсбольный сезон в США Фото: Оксана Маркарова получила памятную футболку от "Нэшионалс" (facebook.com/oksana.markarova)
Автор: Антон Федорцив

Клуб Главной лиги бейсбола "Вашингтон Нэшионалс" красивым жестом поддержал украинский народ в противостоянии полномасштабной агрессии РФ. Украинской дипломатке Оксане Маркаровой доверили исполнение первой подачи на старте нового сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Клуб-триумфатор Мировой серии-2019 решил почтить стойкость украинцев и вспомнить жертв войны. Специальная церемония прошла перед первым матчем сезона против "Атланты Брейвз".

На поле домашней арены "Нэшионалс" вышли посол Украины в США Маркарова и военный атташе дипломатического представительства Александр Рожков. Именно дипломат выполнила символическую подачу на питчера "Вашингтона" Шейна Дуллиттла. Бросок Маркаровой трибуны встретили овациями.

"Для нас большая честь, что посол Маркарова присоединилась к празднованию начала нашего бейсбольного сезона. Мы глубоко восхищаемся лидерством и мужеством посла Маркаровой, а также силой духа всего украинского народа в это тяжелое время, и мы гордимся тем, что поддерживаем Украину", – заявил основной владелец команды Марк Лернер.

Начать сезон с победы "Вашингтон", однако, не смог. "Атланта" одержала победу на выезде (7:2). Сезон-2022 "Нэшионалс" завершили на последней строчке Национальной лиги. В свою очередь "Атланта" вылетела в первом раунде плей-офф.

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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Оксана Маркарова
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