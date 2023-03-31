Посол Украины Маркарова первой подачей открыла бейсбольный сезон в США
Клуб Главной лиги бейсбола "Вашингтон Нэшионалс" красивым жестом поддержал украинский народ в противостоянии полномасштабной агрессии РФ. Украинской дипломатке Оксане Маркаровой доверили исполнение первой подачи на старте нового сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Клуб-триумфатор Мировой серии-2019 решил почтить стойкость украинцев и вспомнить жертв войны. Специальная церемония прошла перед первым матчем сезона против "Атланты Брейвз".
На поле домашней арены "Нэшионалс" вышли посол Украины в США Маркарова и военный атташе дипломатического представительства Александр Рожков. Именно дипломат выполнила символическую подачу на питчера "Вашингтона" Шейна Дуллиттла. Бросок Маркаровой трибуны встретили овациями.
"Для нас большая честь, что посол Маркарова присоединилась к празднованию начала нашего бейсбольного сезона. Мы глубоко восхищаемся лидерством и мужеством посла Маркаровой, а также силой духа всего украинского народа в это тяжелое время, и мы гордимся тем, что поддерживаем Украину", – заявил основной владелец команды Марк Лернер.
Начать сезон с победы "Вашингтон", однако, не смог. "Атланта" одержала победу на выезде (7:2). Сезон-2022 "Нэшионалс" завершили на последней строчке Национальной лиги. В свою очередь "Атланта" вылетела в первом раунде плей-офф.
A powerful moment of incredible American support to the courage&resilience of #Ukrainian people in their fight against aggression as Ambassador @OMarkarova throws the 1st ceremonial pitch at Washington @Nationals #OpeningDay game. #StandWithUkraine @MFA_Ukraine @United24media pic.twitter.com/ttmJOmkeBj— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 30, 2023
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