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Посол Украины в США прокомментировал свое увольнение

Новости » Политика    20.07.2019 - 00:14
Посол Украины в США прокомментировал свое увольнение
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Он заявил, что за четыре года продемонстрировал достойный результат

Валерий Чалый прокомментировал завершение его четырехлетней каденции в качестве посла Украины в США. Об этом он написал в своем Facebook.

Дипломат заявил, что четыре года - это достаточный срок, продемонстрировать "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

"Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с кем боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое. Вернусь с благодарностью народа Соединенных Штатов - теперь действительно нашего стратегического партнера, с новыми возможностями, с огромным поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев ", - написал Чалый.

Он также отметил, что впереди еще много работы впереди и нужно приложить много усилий для того, чтобы сделать необратимым "тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев".

Посол Украины в США прокомментировал свое увольнение

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский подписал ряд указов об увольнении Чрезвычайных и Полномочных послов Украины.

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