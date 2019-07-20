ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол України в США прокоментував своє звільнення

Новини » Політика    20.07.2019 - 00:14
Посол України в США прокоментував своє звільнення
Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

Він заявив, що за чотири роки продемонстрував достойний результат

Валерій Чалий прокоментував завершення його чотирьохрічної каденції в якості посла України в США. Про це він написав у своєму Facebook

Дипломат заявив, що чотири роки - це достатній термін, що продемонструвати "достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі". 

"Повернуся в Україну з глибокою подякою своїм співвітчизникам, з ким боролися за демократію проти авторитаризму і продовжуємо боротьбу за світле майбутнє самостійної і успішної України проти спроб Росії затягнути нас в радянське чи імперське минуле. Повернуся з вдячністю народу Сполучених Штатів - тепер дійсно нашого стратегічного партнера, з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва береги Атлантики, з гордістю за Україну і наших Героїв", - написав Чалий. 

Він також зазначив, що попереду ще багато роботи попереду та потрібно докласти багато зусиль для того, щоб зробити незворотним "той історичний євроатлантичний шлях, який ми обрали і за який українці заплатили величезну ціну - тисячі життів наших Героїв". 

Посол України в США прокоментував своє звільнення

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 липня звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський підписав низку указів про звільнення Надзвичайних і Повноважних послів України.

Новий посол Німеччини початку дипмісію в Україні Україна замінить послів у США і ще 11 країнах
Новини України Чалыйпосолувольнение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся