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Посол України в США буде призначений найближчим часом, - Зеленський

Новини » Політика    11.10.2019 - 00:00
Посол України в США буде призначений найближчим часом, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зі слів президента, кандидат на посла вже є

Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону розповів, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Людина обрана. Людина з досвідом. Я думаю буде призначена найближчим часом", - заявив Зеленський

Президент також додав, що на посаду посла України в США буде призначено дипломата, який добре знає Сполучені Штати.

"Людина - дипломат, яка знає дуже добре Сполучені Штати", - уточнив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 липня звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який обіймав цю посаду протягом чотирьох років. Екс-посол Чалий після звільнення заявив, що вважає, що чотири роки - це достатній термін продемонструвати "гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку".

Також 19 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирішив змінити ще 11 керівників посольств по всьому світу. Таким чином, глава держави ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америкипосол
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