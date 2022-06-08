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Посол України різко розкритикував Меркель за виправдання у відносинах з РФ

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Київ, Середа 08 червня 2022 15:25
Посол України різко розкритикував Меркель за виправдання у відносинах з РФ Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У першому інтерв'ю колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель після зміни уряду не було і "натяку на самокритику". Її заяви про "непогрішність" курсу щодо Росії та надто "поблажливе ставлення до диктатора Путіна дивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника, яку цитує Spiegel.

Видання нагадує, Меркель захистила свій політичний курс щодо Росії від жорсткої критики, яка лунала останні місяці у вівторок увечері у розмові з журналістом Олександром Осангом у Берлінському ансамблі.

"Ну, я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, тому я не вибачатимуся", - сказала вона.

На це Мельник заперечив їй, і запитав, як могло так статися, що Росія змогла розпочати найкривавішу війну в Європі з 1945 року, коли політика Німеччини щодо РФ була "такою великою" в останні десятиліття.

"Путіна майже доглядали, і Берлін завжди підтримував лідера Кремля. Нинішні заяви Меркель дуже сумні", - зазначив посол.

Мельник додав, що без чесної, повністю всеосяжної переоцінки російської політики Німеччиною неможливо зробити правильні висновки для майбутніх відносин з Москвою і зупинити її агресію.

Що сталося

Нагадаємо, після декількох місяців мовчання, екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною у "варварській війні" з Росією.

Так, Меркель, яка обіймала посаду канцлера протягом 16 років до грудня, заявила, що не буде давати порад з боку, але підтримує зусилля уряду "покласти край цій варварській війні".

І вже вчора екс-канцлер дала перше інтерв'ю після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в якому заявила, що вона не відчує на собі провини через цю війну і все ще вважає, що її політика щодо кремлівського режиму була правильною.

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