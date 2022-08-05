Посол Украины призвала Канаду отказаться от ремонта пяти турбин "Северного потока"

Она отметила, что комитет проводил слушания на тему исключений из санкций для турбин "Северного потока-1".

"Россия ответственна за организацию газового кризиса в Европе. Если причина исключений заключалась в том, чтобы не позволить России обвинить санкции в перебоях с газоснабжением, то теперь более чем ясно, что дополнительные 5 турбин, которые вскоре позволят обслуживать в Канаде, Россия превратит в инструмент унижения. Мы призываем вас: не ловитесь на эту наживку", - сказала Ковалив.

Она отметила, что логика умиротворения Путина не смогла предотвратить войну. "Не забывайте, что с момента выдачи разрешения (на обслуживание одной турбины, - ред.) Россия совершила ряд ужасных военных преступлений - атаковала торговый центр в Кременчуге, Одесский морской порт, убила более 50 военнопленных "Азовстали" и более 160 мирных жителей только за 3 недели", - сказала она.