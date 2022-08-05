Посол України закликала Канаду відмовитися від ремонту п'яти турбін "Північного потоку"

Вона зазначила, що комітет проводив слухання на тему винятків з санкцій для турбін "Північного потоку-1".

"Росія відповідальна за організацію газової кризи в Європі. Якщо причина винятку полягала в тому, щоб не дозволити Росії звинуватити санкції в перебоях з газопостачанням, то тепер більш ніж ясно, що додаткові 5 турбін, які незабаром дозволять обслуговувати в Канаді, Росія перетворить на інструмент приниження. Ми закликаємо вас: не ловіться на цю наживку", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що логіка умиротворення Путіна не змогла запобігти війні. "Не забувайте, що з моменту видачі дозволу (на обслуговування однієї турбіни, - ред.) Росія здійснила низку жахливих воєнних злочинів - атакувала торговий центр у Кременчуці, Одеський морський порт, убила понад 50 військовополонених "Азовсталі" й більш як 160 мирних жителів лише за 3 тижні", - сказала вона.