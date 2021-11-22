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Посол Украины не принимает участия в суде по атаке на самолет МАУ в Иране: МИД объяснил

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 10:12
Посол Украины не принимает участия в суде по атаке на самолет МАУ в Иране: МИД объяснил Фото: посол не участвует в суде по атаке на самолет "МАУ" в Иране (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины не участвует в суде по атаке на самолет "МАУ" в Иране в начале 2020 года. В Министерстве иностранных дел страны назвали причину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В военном суде Ирана о сбитии самолета МАУ состоялось первое заседание 21 ноября 2021 года в Тегеране. В МИД поблагодарили за приглашение, но сообщили, что посол не будет участвовать в заседании.

"По состоянию на сегодня, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнено в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной", - назвали в МИД причину отсутствия посла на заседании.

Украина призывает Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам.

Авиакатастрофа в Иране: коротко

8 января 2020 года самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса из Тегерана в Киев, был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана.

Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажиров).

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