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Посол України не бере участі у суді по атаці на літак "МАУ" в Ірані: МЗС пояснив

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 10:12
Посол України не бере участі у суді по атаці на літак "МАУ" в Ірані: МЗС пояснив Фото: посол не бере участі у суді по атаці на літак "МАУ" в Ірані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України не бере участі у суді по атаці на літак "МАУ" в Ірані на початку 2020 року. У Міністерстві закордонних справ країни назвали причину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У військовому суді Ірану щодо збиття літака МАУ відбулось перше засідання 21 листопада 2021 року в Тегерані. У МЗС подякували за запрошення, але повідомили, що посол не братиме участь в засіданні.

"Станом на сьогодні, запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною", - назвали у МЗС причину відсутність посла на засіданні.

Україна закликає Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам.

Авіакатастрофа в Ірані: коротко

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану.

Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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МЗС Іран
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