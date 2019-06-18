Посол Украины обвинил немецких депутатов в предательстве из-за РФ

Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)

Посол заявил, что те, кто не поддерживает санкции, призывают Владимира Путина продолжать агрессивную политику

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль и Мануэла Швезиг совершили "предательство по отношению к украинскому народу". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью газете Neue Osnabruck Zeitung.

Он упомянул Вайля, который на прошлой неделе заявил, что санкции ЕС против РФ не достигли своих целей и, по его словам, они причиняют неудобства обеим сторонам.

Также дипломат раскритиковал позицию Швезиг - премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. По словам Мельника, она вместе с Вайлем "разрушают доверие к Германии как к посреднику".

Посол заявил, что те, кто не поддерживает санкции, призывают президента России Владимира Путина продолжать агрессивную политику военного вторжения в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что введение односторонних санкций против газопровода "Северного потока-2" стало бы "неверным путем".