ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол України звинуватив німецьких депутатів у зраді через РФ

Новини » Політика    18.06.2019 - 09:57
Посол України звинуватив німецьких депутатів у зраді через РФ
Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)

Посол заявив, що ті, хто не підтримують санкції, закликають Володимира Путіна продовжувати агресивну політику

Посол України в Берліні Андрій Мельник заявив, що члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Штефан Вайль і Мануела Швезиг вчинили "зраду по відношенню до українського народу". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю газеті Neue Osnabruck Zeitung.

Він згадав Вайля, який минулого тижня заявив, що санкції ЄС проти РФ не досягли своїх цілей і, за його словами, вони заподіюють незручності обом сторонам.

Також дипломат розкритикував позицію Швезиг - прем'єр-міністра федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. За словами Мельника, вона разом з Вайлем "руйнують довіру до Німеччини як до посередника".

Посол заявив, що ті, хто не підтримують санкції, закликають президента Росії Володимира Путіна продовжувати агресивну політику військового вторгнення в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що введення односторонніх санкцій проти газопроводу "Північного потоку-2" стало б "невірним шляхом".

Німеччина очікує від Зеленського прогресу в боротьбі з корупцією, - Маас Макрон заявив про небажання допустити повний вихід РФ з Ради Європи
Новини України ГерманияУкраїнаСанкціїРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся