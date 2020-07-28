Посол Украины в Хорватии возглавил дипмиссию еще в одной стране

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Боснии и Герцеговине Василия Кирилича по совместительству. Он также продолжит выполнять обязанности посла Украины в Хорватии.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе №296/2020.

Отметим, что на должность посла в Хорватии Кирилича назначили в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что посла Украины в Соединенных Штатах Владимира Ельченко назначили послом Украины в Антигуа и Барбуда и на Ямайке.