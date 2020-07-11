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Посол Украины в Австрии отреагировал на призыв отменить санкции против РФ

Вена, Суббота 11 июля 2020 04:25
Посол Украины в Австрии отреагировал на призыв отменить санкции против РФ
Фото: Александр Щерба (facebook.com/ukremb.at)
Автор: Инна Собора

Щерба считает санкции свидетельством "порядочности" ЕС

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сделал заявление после того, как бывший австрийский канцлер Франц Враницки призвал снять санкции с РФ. Украинский дипломат назвал санкции свидетельством "порядочности" Европы.

Об этом он написал в статье Der Standard.

По словам посла, ЕС ввел санкции против России за агрессию против Украины "по соображениям порядочности и мужества", и это решение не должно быть отменено после того, как "порядочность вдруг стала не по карману".

Щерба указал на то, что санкции были одной из причин, "почему Путин не решился на гораздо большое наступление".

"За преступления должны наказывать. Кто верит в то, что примирение является эффективным средством против политической вседозволенности, живет в опасной иллюзии. Политические казни оппонентов Путина в европейских столицах, кибератаки против Европы, допинговые скандалы в спорте удостоверяют одно: Москва считает, что живет в мире без правил. В мире, где экономические интересы всегда перевесят порядочность и мужество", - отметил украинский посол.

Ранее в Сенате Республики заявили, что Москва пытается избежать ответственности за агрессию против Украины.

Напомним, ранее Евросоюз продлил до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.

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