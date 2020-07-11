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Посол України в Австрії відреагував на заклик скасувати санкції проти РФ

Відень, Субота 11 липня 2020 04:25
Посол України в Австрії відреагував на заклик скасувати санкції проти РФ
Фото: Олександр Щерба (facebook.com/ukremb.at)
Автор: Инна Собора

Щерба вважає санкції свідченням "порядності" ЄС

Посол України в Австрії Олександр Щерба зробив заяву після того, як колишній австрійський канцлер Франц Враніцкі закликав зняти санкції з РФ. Український дипломат назвав санкції свідченням "порядності" Європи.

Про це він написав у статті Der Standard.

За словами посла, ЄС ввів санкції проти Росії через агресію проти України "з міркувань порядності та мужності", і це рішення не має бути скасоване після того, як "порядність раптом стала не по кишені".

Щерба вказав на те, що санкції були однією з причин, "чому Путін не наважився на набагато більший наступ".

"Злочини мають каратися. Хто вірить в те, що замирення є ефективним засобом проти політичної вседозволеності, живе в небезпечній ілюзії. Політичні страти опонентів Путіна у європейських столицях, кібератаки проти Європи, допінгові скандали у спорті засвідчують одне: Москва вважає, що живе у світі без правил. У світі, де економічні інтереси завжди переважать порядність і мужність", - вказав український посол.

Раніше у Сенаті Республіки Польща заявили, що Москва намагається уникнути відповідальності за агресію проти України.

Нагадаємо, раніше Євросоюз продовжив до 2021 року економічні санкції проти Росії за військову агресію в Україні.

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