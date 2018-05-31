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Посол Турции в США возвращается в Вашингтон

НовостиПолитика    31.05.2018 - 13:48
Фото: Сердар Килич (Wikimedia.commoins FotoSat)
Фото: Сердар Килич (Wikimedia.commoins FotoSat)

Ранее он был отозван в Анкару на фоне несогласия Турции с переносом американского посольства в Иерусалим

Посол Турции в США Сердар Килич возвращается в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, ранее посол был отозван в Анкару в связи со спором Израиля и Вашингтона относительно переноса американского посольства в Иерусалим и последовавшими после этого массовыми беспорядками. Тогда израильские власти жестко подавили демонстрации на границе с Газой.

Отметим, что Турция больше всех критиковала перенос посольства и насильное подавление протестных акций, повлекшее многочисленные жертвы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который отправится в Вашингтон 4 июня, заявил в среду, что Килич едет в США, чтобы подготовить его визит.

В рамках своего визита Чавушоглу встретится с госсекретарем США Майком Помпео. В ходе встречи стороны намерены обсудить "дорожную карту" для северной сирийской провинции "Манбиджа", которую Турция хочет очистить от поддерживаемой США сирийской курдской милиции, которую Анкара считает террористической организацией.

Напомним, 14 мая 2018 года, США официально открыли посольство в Иерусалиме (Израиль).

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Теги публикации: Турция, Соединенные Штаты Америки, посол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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