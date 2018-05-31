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Посол Туреччини в США повертається до Вашингтона

НовиниПолітика    31.05.2018 - 13:48
Фото: Сердар Кіліч (Wikimedia.commoins FotoSat)
Фото: Сердар Кіліч (Wikimedia.commoins FotoSat)

Раніше він був відкликаний до Анкари на тлі незгоди Туреччини з перенесенням американського посольства в Єрусалим

Посол Туреччини в США Сердар Кіліч повертається до Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, раніше посол був відкликаний в Анкару у зв'язку з суперечкою Ізраїлю і Вашингтона щодо перенесення американського посольства в Єрусалим і послідували після цього масовими заворушеннями. Тоді ізраїльська владаі жорстоко придушила демонстрації на кордоні з Газою.

Відзначимо, що Туреччина більше всіх критикувала перенесення посольства і насильницьке придушення протестних акцій, що спричинило численні жертви.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який вирушить у Вашингтон 4 червня, заявив у середу, що Кіліч їде до США, щоб підготувати його візит.

У рамках свого візиту Чавушоглу зустрінеться з держсекретарем США Майком Помпео. У ході зустрічі сторони мають намір обговорити "дорожню карту" для північної сирійській провінції "Манбиджа", яку Туреччина хоче очистити від підтримуваної США сирійської курдської міліції, яку Анкара вважає терористичною організацією.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року, США офіційно відкрили посольство в Єрусалимі (Ізраїль).

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Теги публікації: Турция, Сполучені Штати Америки, посол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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