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Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне

Новости » В мире    22.10.2019 - 16:53
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Фото: Госсекретарь США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Для Турции важны только письменные и протокольные заявления

Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне. Об этой сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, смысл слов Помпео поняты неправильно, и это скорее всего ошибка перевода.

"Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления", - говорится в сообщении.

Напомним, Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости". При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Турции вызовут военный ответ со стороны США. Он сказал, что не хочет мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии.

Кроме того, Помпео заявил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается, и ожидает отвода курдских сил.

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