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Посол Туреччини прокоментував слова Помпео про готовність США до війни

Новини » В світі    22.10.2019 - 16:53
Посол Туреччини прокоментував слова Помпео про готовність США до війни
Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Для Туреччини важливі тільки письмові та протокольні заяви

Посол Туреччини в Узбекистані Мехмет Сурейя Ер прокоментував слова держсекретаря США Майка Помпео про готовність країни до війни. Про цьому повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, сенс слів Помпео зрозумілі неправильно, і це скоріше всього помилка перекладу.

"Думаю, там звичайний людський фактор. Звичайна помилка перекладу. Я не вважаю, що високопоставлений чиновник може вимовити таку безвідповідальну заяву. Для нас важливі письмові, протокольні заяви", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини "у разі необхідності". При цьому Помпео відмовився конкретно вказати, які саме дії Туреччини викличуть військовий відповідь з боку США. Він сказав, що не хоче заважати "президентського рішення про те, взяти на себе грандіозне зобов'язання використовувати американську військову міць.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп оголосив, що віце-президент Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео в середу вирушать до Туреччини через обстановку в Сирії.

Крім того, Помпео заявив, що перемир'я на півночі Сирії здебільшого дотримується, і очікує відведення курдських сил.

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