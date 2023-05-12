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Посол США зробив нову заяву щодо можливої допомоги РФ з боку Південної Африки

Фото: посол США в Південній Африці Рубен Бріґеті (flickr.com americanprogress)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 травня, посол США в Південній Африці Рубен Бріґеті визнав, що "переступив межу", заявивши про передачу військової допомоги Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відзначимо, що, за словами посла США у Південній Африці, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Президент ПАР також відповів на звинувачення щодо військової допомоги Росії

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