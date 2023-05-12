Посол США сделал новое заявление о возможной помощи РФ со стороны Южной Африки

Сегодня, 12 мая, посол США в Южной Африке Рубен Бригете признал, что "переступил границу", заявив о передаче военной помощи России
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отметим, что, по словам посла США в Южной Африке, в прошлом году в декабре ЮАР поставила в Россию боеприпасы вместе с оружием с помощью корабля, который пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.
Президент ЮАР также ответил на обвинения в военной помощи России
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