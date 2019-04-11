Посол США заявила о конкурентности первого тура выборов

Фото: Мари Йованович (Виталий Носач/РБК-Украина)

Йованович подчеркнула, что США не отдают предпочтение ни одному кандидату

Первый тур выборов президента Украины прошел мирно и конкурентно. Об этом сообщила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович во время Киевского форума, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, США ожидают такой ​​же мирности и конкурентности проведения и второго тура выборов президента Украины.

"Я бы хотела сказать, что первый тур был конкурентным, в общем прошел мирно и отразил видение украинских людей. Так же как и украинцы, так же и США ждут повторения этого процесса 21 апреля. Мы не поддерживаем ни одного кандидата. Мы поддерживаем принципы верховенства права, демократии, безопасности. Мы поддерживаем цели украинского народа", - заявила Йованович.

Напомним, ранее директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер заявила, что именно украинцы примут решение о том, кто получит власть в результате победы во втором туре выборов президента, и какой будет форма правления в стране.

Как писало РБК-Украина ранее, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции и Штатах, отметив, что в стране проходят подлинно демократические выборы.