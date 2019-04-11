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Посол США заявила про конкурентність першого туру виборів

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 18:40
Посол США заявила про конкурентність першого туру виборів
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йованович підкреслила, що США не надають перевагу жодному кандидату

Перший тур виборів президента України пройшов мирно та конкурентно. Про це повідомила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, США очікують на таку ж мирність та конкурентність проведення і другого туру виборів президента України.

"Я би хотіла сказати, що перший тур був конкурентним, загалом пройшов мирно і відбив бачення українських людей. Так само як і українці, так само і США чекають на повторення цього процесу 21 квітня. Ми не підтримуємо жодного кандидата. Ми підтримуємо принципи верховенства права, демократії, безпеки. Ми підтримуємо цілі українського народу", - заявила Йованович.

Нагадаємо, раніше директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер заявила, що саме українці приймуть рішення про те, хто отримає владу в результаті перемоги в другому турі виборів президента, і якою буде форма правління у країні.

Як писало РБК-Україна раніше, спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер порівняв вибори в Україні з виборами у Франції і Штатах, зазначивши, що в країні проходять справді демократичні вибори.

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