В Госдепе США разъяснили позицию по кандидатам в президенты Украины

Фото: Кирон Скиннер (wikimedia.org)

В Госдепе заявили, что Трамп верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной

Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть в результате победы во втором туре выборов президента и какой будет форма правления в стране. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер.

Она отметила, что в Вашингтоне были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия.

"Для нас важно то, что произошло в Украине. И я думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины, и это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало уходом от некоторых действий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. Одним из столпов доктрины Трампа является то, что именно национальное государство воспринимается как ключевая единица анализа. Результат выборов в Украине важен для нас, но именно украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение. Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы", - отметила представитель Госдепа США.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции и США, отметив, что в стране проходят подлинно демократические выборы.

По словам Волкера, США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019. По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Добавим, участие во втором туре президентских выборов 21 апреля примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).