Посол США о войсках России на границе с Украиной: это чрезвычайная ситуация

"Ситуация на границе (Украины - ред.) не менялась с тех пор, как Билл Бернс, директор ЦРУ, приезжал сюда (в Москву - ред.) в самом начале ноября", - сказал посол.

По его словам, в условиях угрозы российского вторжения в Украину сложно обсуждать с Москвой так называемые "гарантии безопасности". Дипломат подчеркнул, что деэскалации на границе не наблюдается.

"У нас есть острая проблема в Украине, что все обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации", - добавил Салливан.

Посол отметил, что США не будут принимать решения по российским предложениям без европейских партнеров и союзников, включая Украину. Дипломат добавил, что сегодня проводится множество обсуждений ситуации как на уровне президентов, так и министров иностранных дел США и Украины.

"Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень, очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня", - уточнил Салливан.