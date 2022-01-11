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Посол США про війська Росії на кордоні з Україною: це надзвичайна ситуація

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол США в Москві Джон Салліван назвав скупчення військ Росії на кордоні України надзвичайною ситуацією і реальною загрозою. За його словами, деескалації з російського боку не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Саллівана російському виданню "Дощ".

"Ситуація на кордоні (України - ред.) не змінювалася з того часу, як Білл Бернс, директор ЦРУ, приїжджав сюди (до Москви - ред.) на самому початку листопада", - сказав посол.

За його словами, в умовах загрози російського вторгнення в Україну складно обговорювати з Москвою так звані "гарантії безпеки". Дипломат підкреслив, що деескалації на кордоні не спостерігається.

"У нас є гостра проблема в Україні, що все загострюється масованим стягуванням російських військових сил до кордону з Україною. У США це створює відчуття надзвичайної ситуації", - додав Салліван.

Посол зазначив, що США не будуть приймати рішення щодо російських пропозицій без європейських партнерів і союзників, включаючи Україну. Дипломат додав, що сьогодні проводиться безліч обговорень ситуації як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ США і України.

"Ці обговорення тривають практично кожен день на дуже, дуже високому рівні. І триватимуть сьогодні", - уточнив Салліван.

Нагадаємо, Росія, нібито, зі свого боку, під час першого раунду переговорів у Женеві запевняла в тому, що не має наміру починати повномасштабне вторгнення в Україну.

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