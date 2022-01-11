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Посол США о войсках России на границе с Украиной: это чрезвычайная ситуация

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Москва, Вторник 11 января 2022 19:34
Посол США о войсках России на границе с Украиной: это чрезвычайная ситуация Фото: посол США в Москве Джон Салливан (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол США в Москве Джон Салливан назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой. По его словам, деэскалации с российской стороны не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Салливана российскому изданию "Дождь".

"Ситуация на границе (Украины - ред.) не менялась с тех пор, как Билл Бернс, директор ЦРУ, приезжал сюда (в Москву - ред.) в самом начале ноября", - сказал посол.

По его словам, в условиях угрозы российского вторжения в Украину сложно обсуждать с Москвой так называемые "гарантии безопасности". Дипломат подчеркнул, что деэскалации на границе не наблюдается.

"У нас есть острая проблема в Украине, что все обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации", - добавил Салливан.

Посол отметил, что США не будут принимать решения по российским предложениям без европейских партнеров и союзников, включая Украину. Дипломат добавил, что сегодня проводится множество обсуждений ситуации как на уровне президентов, так и министров иностранных дел США и Украины.

"Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень, очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня", - уточнил Салливан.

Напомним, Россия, якобы, со своей стороны, во время первого раунда переговоров в Женеве уверяла в том, что не намерена начинать полномасштабное вторжение в Украину.

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