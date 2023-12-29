Посол США в Україні відреагувала на масовані ракетні атаки РФ

Росія запускає ракети по всій Україні. Країна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від російської агресії.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає РБК-Україна.
"Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, коли Росія запускає ракети по всій країні", - заявила посол у себе в соцмережі "Х".
За її словами, Україні необхідно отримувати фінансування вже зараз, щоб "продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році".
До свого допису Брінк додала багатозмістовне фото, на якому було зазначено кількість оголошених повітряних тривог у столиці за одну ніч та протягом ранку.
Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.
Спочатку повідомлялося про одну жертву у столиці. Але завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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