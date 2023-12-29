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Посол США в Україні відреагувала на масовані ракетні атаки РФ

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія запускає ракети по всій Україні. Країна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від російської агресії.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає РБК-Україна.

"Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, коли Росія запускає ракети по всій країні", - заявила посол у себе в соцмережі "Х". 

За її словами, Україні необхідно отримувати фінансування вже зараз, щоб "продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році".

До свого допису Брінк додала багатозмістовне фото, на якому було зазначено кількість оголошених повітряних тривог у столиці за одну ніч та протягом ранку.

 

 

 

Масована атака

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.

Спочатку повідомлялося про одну жертву у столиці. Але завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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