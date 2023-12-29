Посол США в Украине отреагировала на массированные ракетные атаки РФ

"Это то, что украинцы видят на своих телефонах сегодня утром: и как следствие, миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, когда Россия запускает ракеты по всей стране", - заявила посол у себя в соцсети "Х".

По ее словам, Украине необходимо получать финансирование уже сейчас, чтобы "продлить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году".

К своему сообщению Бринк добавила многосодержательное фото, на котором было указано количество объявленных воздушных тревог в столице за одну ночь и в течение утра.