UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол США сомневается в скорой победе ВСУ, однако Вашингтон продолжит поддержку

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Война России против Украины вряд ли будет скорой. Однако США планируют продолжать поддерживать и после победы ВСУ, чтобы защитить страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос, удастся ли ВСУ завершить войну в 2023 году, Бринк отметила: "Как дипломат с 25-летним опытом я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет скорая война".

Посол США отметила, что Вашингтон будет поддерживать Украину и после победы над Россией, чтобы обеспечить страну преимуществом безопасности в будущем.

"Мы уже над этим думаем и часть поддержки, которую мы оказываем сейчас, направлена на то, чтобы помочь Украине построить армию, способную защитить страну после завершения конфликта", - добавила посол.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, только Украина будет определять условия завершения войны и мира .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина