Посол США розраховує на демократичність виборів в Україні

Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Вибори 2019 в Україні, за словами Йованович, мають пройти мирно

Дипломатичне представництво США в Україні розраховує на те, що вибори 2019 будуть демократичними і мирними. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, передає прес-служба посольства у Facebook.

Зокрема, Йованович зазначила, що сподівається на високу явку у другому турі виборів президента України.

"Я і мої колеги з посольства США разом з народом України очікуємо сьогодні демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України. Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують", - підкреслила вона.

Напередодні Йованович також заявила, що Білий дім буде співпрацювати з будь-яким обраним президентом України.

Відзначимо, сьогодні о 08:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці і почався другий тур виборів президента. Виборці можуть проголосувати до 20:00.

О 01:00 за київським часом голосування на виборах президента України стартувало за кордоном. Зокрема, перша виборча дільниця відкрилася в Австралії. Завершувати голосування буде дільниця у Сан-Франциско о 06:00 за київським часом 22 квітня.