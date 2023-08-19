Посол США про ракетний удар по Чернігову: відображає глибину, на яку опустилася Росія

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою - святом в Україні - ніколи не мали бути вбитими або пораненими", - заявила вона.

При цьому посол додала, що атака на Чернігів відображає глибину, на яку опустилася Росія.

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - додала дипломатка.

Удар по Чернігову

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова. Унаслідок цинічної атаки загарбників загинуло семеро людей і ще понад сотня дістала поранення.

Що відомо про наслідки обстрілу Чернігова - у матеріалі РБК-Україна.

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