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Посол США о ракетном ударе по Чернигову: отражает глубину, на которую опустилась Россия

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила ракетный удар России по центру Чернигова, в результате которого более сотни человек пострадали и семеро погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла в Twitter.

"Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой - праздником в Украине - никогда не должны были быть убитыми или ранеными", - заявила она.

При этом посол добавила, что атака на Чернигов отражает глубину, на которую опустилась Россия.

"Российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", - добавила дипломат.

Удар по Чернигову

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Чернигова. В результате циничной атаки захватчиков погибли семь человек и еще более сотни получили ранения.

Что известно о последствиях обстрела Чернигова – в материале РБК-Украина.

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