UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол США пояснила Конгресу важливість підтримки України під час війні

Фото: посол США в Україні Бріджет Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Посол США в Україні Бріджит Брінк звернулася до американського Конгресу щодо України. Вона зазначила, що підтримка нашої держави відповідає інтересам США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США у Twitter (Х).

Брінк заявила, що перебуває з візитом у Вашингтоні і відвідала Конгрес. Вона виступила на підтримку негайного надання Україні допомоги.

"Рада була повернутися до Вашингтону і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакету допомоги Україні та пояснити, чому підтримка України відповідає нашим стратегічним національним інтересам", - повідомила дипломат.

 

Блокування допомоги Україні в США

У США точаться суперечки щодо продовження допомоги Україні. Зокрема, у Конгресі США не можуть ухвалити фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Рішення блокують республіканці.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон (республіканець) зробив крок у цьому питанні. Він запропонував розділити законопроект Сенату на чотири окремі документи. Тобто конгресмени будуть окремо голосувати за пакет для України на 60 млрд доларів.

Також Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні є "критично важливим". Хоча донедавна його позиція відрізнялася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаКонгресс СШАВійна в Україні