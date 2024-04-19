Посол США объяснила Конгрессу важность поддержки Украины во время войны

Блокировка помощи Украине в США

В США ведутся споры о продлении помощи Украине. В частности, в Конгрессе США не могут принять финансирование для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Решение блокируют республиканцы.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец) сделал шаг в этом вопросе. Он предложил разделить законопроект Сената на четыре отдельных документа. То есть, конгрессмены будут отдельно голосовать за пакет для Украины на 60 млрд долларов.

Также Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине "критически важно". Хотя до недавнего времени его позиция отличалась.

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