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Посол США отметила героические усилия украинских энергетиков

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко и посол США в Украине Бриджит Бринк (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Илона Свиридова

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила героические усилия украинских энергетиков, которые оперативно восстановили электроснабжение после террористической атаки России на энергетическую инфраструктуру 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бринк по результатам разговора с министром энергетики Германом Галущенко.

"Обсудили с министром энергетики Галущенко героические усилия украинских специалистов, которые восстановили свет и тепло после российских обстрелов критической инфраструктуры. Их усилия по сохранению поставок электроэнергии и воды, несмотря на трагические потери, являются чрезвычайными", - написала посол.

Напомним, вечером 11 сентября Россия нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к обесточиванию ряда регионов, в частности Днепропетровщины, Харьковщины и Донетчины.

В тот же день энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение в Днепропетровской области. Компания предложила всем остальным облэнерго независимо от типа собственности помощь в преодолении последствий российской террористической атаки.

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Соединенные Штаты АмерикиЭлектроэнергия