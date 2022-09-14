RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол США відзначила героїчні зусилля українських енергетиків

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко та посол США в Україні Бріджит Брінк (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Ілона Свиридова

Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила героїчні зусилля українських енергетиків, які оперативно відновили електропостачання після терористичної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брінк за результатами розмови з міністром енергетики Германом Галущенком.

"Обговорили з міністром енергетики Галущенком героїчні зусилля українських фахівців, які відновили світло та тепло після російських обстрілів критичної інфраструктури. Їхні зусилля зі збереження постачання електроенергії та води, попри трагічні втрати, є надзвичайними", - написала посол.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня Росія завдала удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення низки регіонів, зокрема Дніпропетровщини, Харківщини та Донеччини.

Того ж дня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повністю відновили електропостачання в Дніпропетровській області. Компанія запропонувала всім решті обленерго незалежно від типу власності допомогу в подоланні наслідків російської терористичної атаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЕлектроенергія