Посол США відзначила героїчні зусилля українських енергетиків

Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила героїчні зусилля українських енергетиків, які оперативно відновили електропостачання після терористичної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брінк за результатами розмови з міністром енергетики Германом Галущенком.

"Обговорили з міністром енергетики Галущенком героїчні зусилля українських фахівців, які відновили світло та тепло після російських обстрілів критичної інфраструктури. Їхні зусилля зі збереження постачання електроенергії та води, попри трагічні втрати, є надзвичайними", - написала посол.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня Росія завдала удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення низки регіонів, зокрема Дніпропетровщини, Харківщини та Донеччини.

Того ж дня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повністю відновили електропостачання в Дніпропетровській області. Компанія запропонувала всім решті обленерго незалежно від типу власності допомогу в подоланні наслідків російської терористичної атаки.