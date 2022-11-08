Посол США в ООН приїхала до Києва: плани візиту

"Лінда Томас-Грінфілд перебуває з одноденним візитом в Києві, де проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно постійна представниця США при організації зробила гучну заяву в бік Кремля, зазначивши, що постійні твердження Москви про те, що нібито в Україні діють "таємні біологічні лабораторії" - це марна трата часу.

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