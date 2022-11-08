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Посол США в ООН приехала в Киев: планы визита

Фото: посол США в ООН приехала в Киев (mobile.twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Мария Кучерявец

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с однодневным визитом. В ходе которого у нее запланировано ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу посольства США в Украине.

"Линда Томас-Гринфилд находится с однодневным визитом в Киеве, где проведет ряд встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США Украины, защищающей свою свободу и суверенитет на фоне жестокого и непровоцированного вторжения России", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно постоянная представительница США при организации сделала громкое заявление в сторону Кремля, отметив, что постоянные утверждения Москвы о том, что якобы в Украине действуют "тайные биологические лаборатории" - это пустая трата времени.

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КиевООНСоединенные Штаты Америки