Посол США в ООН приехала в Киев: планы визита

"Линда Томас-Гринфилд находится с однодневным визитом в Киеве, где проведет ряд встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США Украины, защищающей свою свободу и суверенитет на фоне жестокого и непровоцированного вторжения России", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно постоянная представительница США при организации сделала громкое заявление в сторону Кремля, отметив, что постоянные утверждения Москвы о том, что якобы в Украине действуют "тайные биологические лаборатории" - это пустая трата времени.

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