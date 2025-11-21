Посол США в ООН пригрозив Росії новими санкціями та пообіцяв Україні зброю

Сполучені Штати Америки готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити постачання зброї Україні, якщо Кремль продовжить ігнорувати заклики до припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це постійний представник США при ООН Майк Волц заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

Волц наголосив, що дипломатія є "єдиним шляхом до тривалого і справедливого миру".

"Ми запропонували Росії щедрі умови, включаючи скасування санкцій. Ми попросили Росію припинити свої атаки й зустрітися безпосередньо з Україною для переговорів про мирне врегулювання. На жаль, бойові дії тривають. Трагічно, що це призводить до нових жертв серед цивільного населення", - сказав він.

Посол США також нагадав про вторгнення російських дронів в повітряний простір третіх країн, включаючи наших союзників по НАТО, що "ризикує ще більше розширити цей конфлікт".

Він наголосив, що удари України по російському енергетичному сектору та іншій критичній інфраструктурі обмежили спроможність Кремля фінансувати свою військову економіку.

Волц також додав, що Росія зазнала понад мільйон втрат і перебуває під тиском жорстких міжнародних санкцій.

"Суть у тому, що витрати для всіх сторін були руйнівними, і настав час закінчити цю війну. І я сподіваюся, що ми всі погоджуємося, що ця війна не закінчиться військовим шляхом. Лідери Росії та України повинні вести переговори. І Росія, і Україна повинні погодитися на перемир’я", - наголосив посол.

Він нагадав, що наприкінці жовтня США запровадили додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та пригрозив Росії новими санкціями та подальшими поставками зброї Україні, якщо Кремль не припинить вогонь.

"Ми можемо накласти додаткові економічні санкції. Якщо Росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню, ми також продовжуватимемо надавати зброю для оборони України", - зазначив Волц.