Посол США про нічну атаку росіян: тільки посилює рішучість підтримувати Україну

Вона нагадала, що окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства.

"Ці зухвалі та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише посилюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих, хто в усьому світі залежить від українського сільськогосподарського експорту", - зазначила дипломат.

Нічна атака росіян

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, вночі російські окупанти вкотре намагалися бити по Україні за допомогою дронів. Більшість безпілотників вони направили у бік південних регіонів нашої країни.

За інформацією Повітряних сил, захисникам вдалося збити 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями. Але були і влучання.

Зокрема, один з дронів вдарив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та було пошкоджено кілька об'єктів.