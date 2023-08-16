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Посол США про нічну атаку росіян: тільки посилює рішучість підтримувати Україну

Фото: Бріджит Брінк, посол США в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру, одна з яких сталася сьогодні вночі, лише посилюють рішучість надавати Україні допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

Вона нагадала, що окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства.

"Ці зухвалі та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише посилюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих, хто в усьому світі залежить від українського сільськогосподарського експорту", - зазначила дипломат.

Нічна атака росіян

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, вночі російські окупанти вкотре намагалися бити по Україні за допомогою дронів. Більшість безпілотників вони направили у бік південних регіонів нашої країни.

За інформацією Повітряних сил, захисникам вдалося збити 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями. Але були і влучання.

Зокрема, один з дронів вдарив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та було пошкоджено кілька об'єктів.

 

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