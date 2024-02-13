UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол США в НАТО: не очікую, що Україну запросять до Альянсу на майбутньому саміті

Фото: Джуліанна Сміт, посол США в НАТО (twitter.com/usambnato)
Автор: Іван Носальський

Україну, ймовірно, можуть не запросити стати членом Північноатлантичного альянсу на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. Захід пройде 9-11 липня.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Щодо саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс направить запрошення (Україні - ред.) на даному етапі", - розповіла Сміт.

За її словами, після вільнюського саміту 2023 року союзники по НАТО старанно працювали, щоб допомогти Україні провести необхідні реформи всередині країни для наближення до євроатлантичної інтеграції.

"І ми продовжуємо приділяти першорядну увагу підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченню того, щоб вони могли здобути перемогу на полі бою", - додала посол.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, цього року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Як зазначав керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичне рішення в ході саміту з приводу нашої країни.

При цьому посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі нещодавно заявляв, що Україні не варто очікувати великого прогресу у питанні членства в НАТО на саміті.

До речі, ще минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг відповідав, коли Україну запросять стати членом Альянсу.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати Америки