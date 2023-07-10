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Столтенберг сказав, коли Україна отримає запрошення в НАТО

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Вільнюс, Понеділок 10 липня 2023 14:33
Столтенберг сказав, коли Україна отримає запрошення в НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В НАТО очікують, що просування України до Альянсу навіть може бути без аспектів ПДЧ. Запрошення ж союзники можуть надати тоді, коли узгодять, що умови членства України відповідають необхідним потребам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту.

"Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом у НАТО і місце майбутнє України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування навіть може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам", - сказав Столтенберг.

За словами генсека, союзники "посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО". Для цього країни-члени будуть тісніше співпрацювати. Також рішення стосуватимуться того, щоб наблизити Україну ближче до членства в Альянсі, включаючи багаторічний пакет підтримки, перехід ЗСУ від радянського обладнання до обладнання стандартів НАТО.

"Ми забезпечимо повну взаємосумісність ЗСУ з країнами-членами НАТО. Також включаємо підтримку в розмінуванні, паливно-мастильних матеріалів, медобладнанні. Збільшимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський доєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО", - додав Столтенберг.

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НАТО Єнс Столтенберг
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