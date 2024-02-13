Посол США в НАТО: не ожидаю, что Украину пригласят в Альянс на предстоящем саммите

"Что касается саммита этим летом, то я не ожидаю, что Альянс направит приглашение (Украине - ред.) на данном этапе", - рассказала Смит.

По ее словам, после вильнюсского саммита в 2023 году союзники по НАТО усердно работали, чтобы помочь Украине провести необходимые реформы внутри страны для приближения к евроатлантической интеграции.

"И мы продолжаем уделять первостепенное внимание поддержке их в текущей борьбе и обеспечению того, чтобы они могли одержать победу на поле боя", - добавила посол.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, в этом году в Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО. Как отмечал руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает историческое решение в ходе саммита по поводу нашей стране.

При этом посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри недавно заявлял, что Украине не стоит ожидать большого прогресса по поводу членства в НАТО на саммите.

К слову, еще в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг отвечал, когда Украину пригласят стать членом Альянса.