Посол США в НАТО назвала идею передачи Украине польских самолетов МиГ-29 "несостоятельной"

Посол США в НАТО Джулианна Смит прокомментировала инициативу Польши передать Украине истребителей МиГ-29. Она считает, что эта идея "несостоятельная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

Представитель США заявила, что в Вашингтоне рассмотрели все способы передачи Украине авиации, однако пока это осуществить невозможно. По ее словам, возникают вопросы с пилотами, топливом, ракетами и самой механикой перемещения самолетов через границу.

"Позиция Пентагона по этому поводу, позиция администрации Байдена, мы считаем, что она несостоятельна. Мы сейчас ищем другие способы, которыми мы можем поддержать потребности безопасности Украины в области противовоздушной обороны", - добавила Смит.