Посол США в НАТО назвала ідею передачі Україні польських літаків МіГ-29 "неспроможною"

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт прокоментувала ініціативу Польщі передати Україні винищувачів МіГ-29. Вона вважає, що ця ідея "неспроможна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Представник США заявила, що у Вашингтоні розглянули всі способи передачі Україні авіації, проте поки це здійснити неможливо. За її словами, виникають питання з пілотами, паливом, ракетами і самою механікою переміщення літаків через кордон.

"Позиція Пентагону з цього приводу, позиція адміністрації Байдена, ми вважаємо, що вона неспроможна. Ми зараз шукаємо інші способи, якими ми можемо підтримати потреби безпеки України в галузі протиповітряної оборони", - додала Сміт.