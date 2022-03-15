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Посол США в НАТО назвала ідею передачі Україні польських літаків МіГ-29 "неспроможною"

Автор: Наталія Юрченко

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт прокоментувала ініціативу Польщі передати Україні винищувачів МіГ-29. Вона вважає, що ця ідея "неспроможна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Представник США заявила, що у Вашингтоні розглянули всі способи передачі Україні авіації, проте поки це здійснити неможливо. За її словами, виникають питання з пілотами, паливом, ракетами і самою механікою переміщення літаків через кордон.

"Позиція Пентагону з цього приводу, позиція адміністрації Байдена, ми вважаємо, що вона неспроможна. Ми зараз шукаємо інші способи, якими ми можемо підтримати потреби безпеки України в галузі протиповітряної оборони", - додала Сміт.

Нагадаємо, у Польщі раніше заявили, що рішення про передачу Україні літаків Міг-29 повинні приймати всі члени НАТО.

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