Посол США про головування Росії в Раді безпеки ООН: просуватиме дезінформацію про Україну

"Росія є постійним членом Ради Безпеки. Вона не повинна бути ним через те, що вона робить в Україні", - заявила вона.

Посол додала, що статут ООН не дозволяє змінити статус РФ постійного члена.

Томас-Грінфілд заявила, що очікує від Росії "професійної поведінки" на посаді голови Радбезу ООН, хоча в неї є сумніви.

"Ми також очікуємо, що вони шукатимуть можливості для просування своєї кампанії дезінформації проти України, США і всіх наших союзників. За будь-якої можливості ми висловлюватимемо наше занепокоєння діями Росії", - додала посол, заявивши, що Вашингтон засуджує воєнні злочини та порушення прав людини, які Росія вчиняє в Україні.

Зазначимо, що Рада Безпеки ООН є міжнародним органом, відповідальним за підтримання миру. До неї можуть надходити скарги від країн, Рада голосує і ухвалює рішення з питань безпеки, яких зобов'язані дотримуватися інші члени ООН.

До складу Ради входять 10 ротованих і п'ять постійних членів, включно з Росією, Великою Британією, Францією, США і Китаєм, які мають право вето. Москва має очолити виконавчий орган із 1 квітня на місяць, замінивши Мозамбік.

Нагадаємо, з 1 квітня Росія стає головою Ради безпеки ООН. У відповідь на те, що Україна закликала процедурно загнати країну-агресора в кут і не дати можливості просувати помилкові наративи про війну проти України.

Крім того, у МЗС розповіли, що планують разом із партнерами привертати увагу до нелегітимності перебування Росії у РБ ООН шляхом колективних демаршів та інших кроків.

Про те, як вигнати Росію із Ради безпеки ООН і не повторити долю Ліги націй - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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