RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол США о председательстве России в Совбезе ООН: будет продвигать дезинформацию об Украине

Фото: посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия не должна быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. Во время своего председательства Москва может продвигать дезинформацию против Украины, США и других стран.

Об этом заявил посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Она не должна быть им из-за того, что она делает на Украине", - заявила она.

Посол добавила, что устав ООН не позволяет изменить статус РФ постоянного члена.

Томас-Гринфилд заявила, что ожидает от России "профессионального поведения" на посту главы Совбеза ООН, хотя у нее есть сомнения.

"Мы также ожидаем, что они будут искать возможности для продвижения своей кампании дезинформации против Украины, США и всех наших союзников. При любой возможности мы будем выражать нашу обеспокоенность действиями России", - добавила посол, заявив, что Вашингтон осуждает военные преступления и нарушения прав человека, которые Россия совершает в Украине.

Отметим, что Совет Безопасности ООН является международным органом, ответственным за поддержание мира. В него могут поступать жалобы от стран, Совет голосует и принимает решения по вопросам безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН.

В состав Совета входят 10 ротируемых и пять постоянных членов, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые обладают правом вето. Москва должна возглавить исполнительный орган с 1 апреля на месяц, заменив Мозамбик.

Напомним, с 1 апреля Россия становится главой Совбеза ООН. В ответ на что Украина призвала процедурно загнать страну-агрессора в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Кроме того, в МИДе рассказали, что планируют вместе с партнерами привлекать внимание к нелегитимности пребывания России в СБ ООН путем коллективных демаршей и других шагов.

О том, как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияООНВойна России против Украины