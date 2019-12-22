Посол США в Германии назвал санкции против "Северного потока-2" проевропейскими

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", - сказал он.

По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

Полос считает, что санкции в отношении газопровода вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил Гренелл.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит на санкции Вашингтона против газопроводов.