Посол США в Німеччині назвав санкції проти "Північного потоку-2" проєвропейськими

Посол США в Німеччині Річард Гренелл відкинув критику Берліна щодо американських санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 22 грудня.

"15 європейських країн, Європейська комісія та Європейський парламент разом висловлювали сумніви щодо даного проекту", - сказав він.

За його словами, введення санкцій проти будівництва другого газопроводу по дну Балтійського моря є "дуже проєвропейським рішенням". Гренелл також повідомив, що багато європейські дипломати дякували адміністрацію США за штрафні заходи.

Смуг вважає, що санкції щодо газопроводу вписуються в довгострокову стратегію США, яка сходить до адміністрації Барака Обами. Вашингтон прагне запобігти ситуацію, коли "одна країна або одне джерело має великий вплив на Європу за допомогою енергоносіїв", пояснив Гренелл.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров пообіцяв, що Москва відповість на санкції Вашингтона проти газопроводів.